Da Milano - Non solo il Man United su Kim: anche City e Newcastle lo stanno monitorando

3 club di Premier League sono interessati al difensore centrale del Napoli Kim Min-jae. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, Manchester United, Manchester City e Newcastle lo stanno monitorando. La sua clausola rescissoria sarà attiva solo dal 1 luglio al 15 luglio nella finestra estiva di calciomercato.

3 #PremierLeague’s clubs are interested in #Napoli’s centre-back #KimMinJae. #ManchesterUnited, #ManchesterCity and #Newcastle are monitoring him. His release clause will be active only from July 1 to July 15 in the summer #transfers window