Da Milano - Non solo il Napoli su Bremer: altre due squadre di Serie A sul brasiliano

In vista del mercato estivo uno dei nomi più accostati al Napoli per rinforzare la difesa è quello di Gleison Bremer. Il centrale del Torino ha il contratto in scadenza nel 2022 e piace molto alla società azzurra. Tuttavia, il Napoli dovrà battere la concorrenza di altre due squadre di Serie A. Infatti, secondo quanto riferito da Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, tramite il suo account Twitter, anche Inter e Milan seguono il classe ’97 granata.