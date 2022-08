Da Milano - Non solo lo United su Lozano: club di Bundesliga ha chiesto info al Napoli

Non solo il Manchester United su Hirving Lozano. Secondo quanto scrive su Twitter l'esperto di mercato Nicolò Schira, anche il Lipsia sarebbe sulle tracce del messicano: "Manchester United e Lipsia sono i club che hanno chiesto informazioni al Napoli su Lozano in questa settimana".

#ManchesterUnited and #Leipzig are the clubs, which have asked info for #Napoli’s winger Hirving #Lozano in the last weeks. #transfers #MUFC https://t.co/NU3ho6G3wP