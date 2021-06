Da Milano - Nuno Tavares offerto da intermediari: mai stato nei piani di Spalletti

Il Napoli è al lavoro per regalare a Luciano Spalletti un terzino sinistro. Il giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, su Twiiter, ha fatto il punto sul mercato azzurro per quanto riguarda il terzino sinistro: "Il Napoli sta lavorando per ingaggiare Emerson Palmieri, che è la prima scelta per il ruolo di nuovo terzino sinistro dallo scorso maggio. Colloqui in corso con Chelsea. Nuno Tavares è stato offerto da intermediari, ma non è mai stato nei piani di Spalletti".

