Da Milano - Nuova offerta dello Sporting per Zanoli, il Napoli rifiuta: le cifre

Lo Sporting Lisbona, riferisce su Twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira, ha presentato una nuova offerta al Napoli per provare ad ingaggiare Alessandro Zanoli. Proposto un prestito di 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro che potrebbe diventare un obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il Napoli, per ora, non vuole vendere il terzino destro.

#SportingCP have submitted to #Napoli a new bid to try to sign Alessandro #Zanoli. Offered a loan (€1M) with option to buy (€12M) which could become an obligation upon reaching certain conditions, but #Napoli don’t want to sell the right fullback, as of now. #transfers