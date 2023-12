Da Milano: "Nuovi acquisti entro il 6 gennaio. Al Napoli piace anche Konè del Borussia"

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live'.

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live': “La squadra azzurra farà acquisti entro l'Epifania? Penso di sì, anche perché la hanno l'obiettivo della Supercoppa e, quindi, è chiaro che riuscire a mettere qualche rinforzo in vista della final four è molto utile per le ambizioni del club partenopeo".

Sul terzino ha detto sono molto avanti: "Si aspetta l'ultima risposta dalla Salernitana per Mazzocchi, se non ci sarà modo di trovare una quadra chiuderanno per Faraoni. Zanoli aspetta solo il via libera, che dovrebbe avvenire dopo la gara col Monza, per andare in prestito al Genoa.

Centrocampo, è molto probabile che gli innesti saranno due, visto che numericamente si deve sostituire Elmas ma non dimentichiamoci che Gaetano può andare in prestito, Anguissa può andare in Coppa d'Africa e Demme è in bilico. Hojbjerg del Tottenham? C'è la Juventus in pole position, anche se la partita è aperta pure col Napoli. Bisogna capire chi ha voglia di spendere 25 milioni o prestito con obbligo di riscatto. Al Napoli piace anche Soumarè, come Konè del Borussia Monchengladbach, insomma tanti con la caratteristica del mediano. Samardzic, invece, sarà l'erede di Elmas, anche perché è meglio del mediano di sostanza visto che Cajuste ha deluso in quella posizione al posto di Zielinski”.