Da MIlano - Nuovo sondaggio per Emerson Palmieri, ma Inter in pole: ingaggio alla portata di ADL

Nel corso di questa finestra di mercato il Napoli dovrà sistemare anche la fascia sinistra di difesa. Secondo Calciomercato.it, gli azzurri restano alla finestra anche per Emerson Palmieri del Chelsea. Su quest'ultimo c'è l'Inter in pole, ma il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe fatto un sondaggio recentemente tramite intermediari.

INGAGGIO DA NAPOLI - Nel caso in cui la trattativa con l'Inter non vada in porto, il Napoli c'è e potrebbe affondare il colpo. L'italo-brasiliano chiede 3 milioni d'ingaggio, uno sforzo alla portata del presidente Aurelio De Laurentiis che potrebbe sfruttare anche il Decreto Crescita.