Da Milano: "Occhio alla situazione Emerson. Non è vero che piace all'Inter"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Nicolò Schira, giornalista: “Calciomercato Napoli? Credo che la priorità sia quella del terzino sinistro. Numericamente, oggi come oggi, c’è solo Mario Rui a causa degli infortuni di Ghoulam. A una squadra come il Napoli serve avere giocatori di pari livello. Occhio alla situazione di Emerson Palmieri: nonostante le voci non è che piaccia particolarmente all’Inter, anche perché viene ritenuto un quarto di difesa e non un quinto di centrocampo. Spalletti lo ha lanciato alla Roma, a Palermo non giocava. Sembrava quasi un’operazione a favore dei rosanero, invece si è rivelato un giocatore molto valido".