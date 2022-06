Da Milano - Offerta del Napoli per il giovane Curto: il Sudtirol dice no

Il Napoli sul classe '99 del SudTirol Marco Curto. Lo rivela su su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Napoli sul classe '99 del SudTirol Marco Curto. Lo rivela su su Twitter il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Il Sudtirol ha detto no alle proposte di Torino e Napoli per il centrale Marco Curto (classe 1999) votato miglior difensore del Girone A di Serie C nell'ultima stagione. Altoatesini al lavoro per i difensori Cuomo (Crotone) e Barison (Pordenone).