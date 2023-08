Da Milano - Offerta monstre per Osimhen: l'Al Hilal ha cambiato gli equilibri col Napoli

ome scrive il Corriere della Sera, sul tavolo c’è sempre il tema rinnovo, con l’Al-Hilal che chiama dall’Arabia Saudita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Futuro in bilico per Victor Osimhen. Come scrive il Corriere della Sera, sul tavolo c’è sempre il tema rinnovo, con l’Al-Hilal che chiama dall’Arabia Saudita. Un’offerta, quella degli arabi, monstre (40 milioni all’anno per tre stagioni), che cambia anche gli equilibri tra il Napoli e il giocatore. A cui non basta più il raddoppio dell’attuale ingaggio (4,5 milioni).