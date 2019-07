Da Milano: "Offerta ufficiale per Icardi con super-ingaggio. L'Inter preferisce il Napoli, Mauro la Juve"

Offerta ufficiale a Wanda Nara da parte del Napoli: quinquennale da 7,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Una offerta che si avvicina a quella della Juventus (8 milioni netti all'anno fino al 2024 più premi). A riferirlo è il portale FcInternews secondo cui la Juventus resta comunque in cima alle preferenze di Mauro Icardi e la moglie-agente. Zero chance, invece, per una cessione all'Atletico Madrid: nessun contatto tra le parti e inoltre Icardi ha le idee chiare. Vuole continuare a giocare in Italia, riporta ancora il portale vicino alle vicende di casa Inter. Smentita, infine, la voce di una proposta cinematografica da parte di Aurelio De Laurentiis nei confronti della moglie-manager. Nulla di vero fanno sapere sia dalla FilmAuro sia dal clan Icardi. "L'Inter - si legge infine sul portale - spera di incassare 50-60 milioni cash e preferirebbe cedere Icardi ai campani (da non escludere però l'ipotesi di uno scambio con Lorenzo Insigne, anche se non appare semplice da impostare) piuttosto che ai Campioni d'Italia".