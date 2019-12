Da Milano - Offerte dalla Cina per Callejon e Mertens, nessuna posizione aperta in Italia

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Pasquale Guarro, giornalista di calciomercato.com: "Callejon e Mertens hanno offerte dalla Cina e loro vorrebbero anche restare a Napoli rivedendo l’ingaggio, ma De Laurentiis non sembra essere d’accordo. Tra le parti c’è un dialogo aperto che adesso vive una fase di stallo, ci sono idee diverse, ma posizioni aperte in Italia per Callejon e Mertens al momento non ce ne sono. Il belga credo che cercherà un’apertura col Napoli fino alla fine perché lui è veramente un tifoso del Napoli, Callejon invece a gennaio potrebbe già partire.

In entrata invece, il Napoli farà poco o niente a gennaio per come si stanno mettendo le cose.

De Laurentiis ama determinati profili e non ci sono notizie in merito, ma quando iniziano ad esserci i primi spifferi, è bene seguirli per questo dico stiamo attenti a Gasperini. E se non sarà lui, sono certo che arriverà un allenatore che valorizzi i giovani.

Amrabat piace al Napoli, ma anche Castrovilli è tenuto sotto osservazione da Giuntoli e chissà che qualche discorso col Milan per Kessie sia stato già avviato”.