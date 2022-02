Da Milano - Olivera sarà il nuovo terzino del Napoli: prenderà il posto di Ghoulam

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Stefano Agresti, direttore di ‘Calciomercato.com’.

Su Napoli-Olivera e l'idea Parisi

"Credo proprio che sarà un giocatore del Napoli. Sicuramente non è tutto fatto ma c'è una sorta di promessa di sposare la causa del Napoli. Sarà il nuovo terzino e prenderà il posto di Ghoulam. Su Parisi sicuramente c'è interesse ma, al momento, credo che gli obiettivi siano altri".

Sui rinnovi in casa Napoli

"Per i rinnovi di Lobotka e Rrahmani credo sia solo questione di tempo. Il Napoli vuole trattenere questi giocatori che, dopo una partenza a rilento, sono diventati importanti specialmente nel momento d'emergenza. Partenza lenta con Gattuso? Beh sicuramente avevano bisogno di fiducia. Rrahmani andò via dal Verona con Amrabat, entrambi hanno avuto difficoltà. Il Napoli ha fatto emergere Rrahmani, la Fiorentina non c'è riuscita con Amrabat. Su Lobotka c'è da sottolineare lo straordinario lavoro di Spalletti".