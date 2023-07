Da Milano - Osimhen, ADL offrirà ingaggio da 6,5mln + 1 di bonus: possibile clausola dal 2024

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato.

Sviluppi sulla situazione di Osimhen?

“Il Napoli sta preparando un’offerta di sei milioni e mezzo più uno di bonus. Potrebbe esserci l’inserimento di una clausola a partire dal 2024. Il Napoli farà il possibile per trattenerlo, c’è in tal senso moderata fiducia. Va anche detto che il Psg, a differenza di Bayern – forte su Kane - e United – concentrato su investimenti meno ingenti, è intenzionato a fare una grande offerta. Dinnanzi a 130 milioni, e 13 d’ingaggio, è difficile trattenerlo. Le dichiarazioni di Osimhen sono d’amore sincero verso la piazza ma, come insegna il caso Tonali, questo mercato può porre le squadre dinnanzi ad offerte irrinunciabili”.