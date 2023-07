Da Milano - Osimhen ha rifiutato 40mln dall'Al-Hilal, ma è pronto rilancio: ecco la nuova offerta

GIOVANILI PRIMAVERA, ANDREA TEDESCO IL NUOVO TECNICO: ATTESA L'UFFICIALITÀ Andrea Tedesco a breve sarà ufficializzato come nuovo tecnico della Primavera del Napoli. Andrea Tedesco a breve sarà ufficializzato come nuovo tecnico della Primavera del Napoli. LE ALTRE DI A CAGLIARI, L'EX AZZURRO PAVOLETTI SFIDA LA CONCORRENZA: "ME LA GIOCHERÒ CON CHIUNQUE ARRIVI" (ANSA) - CAGLIARI, 31 LUG - Il disegno del suo gol promozione con il Bari è finito stampato pure sulle magliette e sugli zainetti. Ma Pavoletti di reti ne vuole segnare altre. Sempre con il Cagliari. Gli ultimi dubbi glieli ha tolti Ranieri. "A Bari arrivai dopo... (ANSA) - CAGLIARI, 31 LUG - Il disegno del suo gol promozione con il Bari è finito stampato pure sulle magliette e sugli zainetti. Ma Pavoletti di reti ne vuole segnare altre. Sempre con il Cagliari. Gli ultimi dubbi glieli ha tolti Ranieri. "A Bari arrivai dopo...