Da Milano - Osimhen-Napoli, ci siamo: già pronto contratto di 5 anni per la punta

Il Napoli ha scelto Victor Osimhen come attaccante centrale per sostituire il sicuro partente Milik. Affare vicino alla conclusione, sui social il giornalista Nicolò Schira fa sapere che la trattativa è in fase avanzata, per il calciatore nigeriano è già pronto un contratto di 5 anni e ora De Laurentiis lavora per l'accordo col Lille, club proprietario del cartellino. Ecco il tweet:

#Napoli are in very advanced talks with Victor #Oshimen. He is the first choice of #Gattuso as a striker to replace #Milik. For him is ready 5-years contract. De Laurentiis is working to reach an agreement with #Lille. #transfers