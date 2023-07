Da Milano - Osimhen-PSG, fonti francesi raccontano di un'offerta imminente: le cifre

Il miglior bomber dell'ultima Serie A, Victor Osimhen, è uno degli attaccanti più appetiti sul mercato.

Il miglior bomber dell'ultima Serie A, Victor Osimhen, è uno degli attaccanti più appetiti sul mercato. Stando a quanto riferito da Calciomercato.com, il Bayern Monaco è un grande estimatore, ma ha abbandonato la trattativa ritenendo esagerata la richiesta di Aurelio De Laurentiis che lo cederà - si legge - solo per offerte che si avvicino ai 200 milioni di euro. L'insidia può essere rappresentata dal PSG, secondo quello che viene scritto sul portale:

"Ora l’insidia più grande per gli azzurri resta il Psg che ha individuato nel nazionale nigeriano il sostituto ideale di Mbappè. Fonti francesi raccontano di un’offerta imminente da circa 120 milioni di euro: una cifra sicuramente importante ma non ancora sufficiente per far vacillare le certezze del presidente De Laurentiis".