Da Milano - Ospina è in uscita: dal Torino può arrivare il vice Meret

Alex Meret sarà il titolare del Napoli il prossimo anno. Luciano Spalletti è pronto ad assegnargli il ruolo di numero uno tra i pali. Di conseguenza, Ospina potrebbe partire. Il Napoli sta valutando sul mercato il profilo ideale come vice Meret. Il giornalista Nicolò Schira, su Twitter, rivela alcuni aggiornamenti sul mercato in entrata del Napoli: “Salvatore Sirigu è pronto a lasciare Torino quest'estate. Su di lui gli interessamenti di Juventus (come riserva di Szczesny), Cagliari (se parte Cragno), Genoa (è in short list con Perin, Joronen e Sepe) e Napoli (come sostituto di Ospina)”.

Salvatore #Sirigu is set to leave #Torino this summer. #Juventus (as Szczesny’s backup), #Cagliari (if Cragno leaves), #Genoa (is in the short list with Perin, Joronen and Sepe) and #Napoli (as Ospina’s replacement) are interested in him. #transfers