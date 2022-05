Da Milano - Ospina ha ricche offerte da Arabia e Messico: chiede stipendio elevato per restare

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: “Ospina? Siamo in stand-by. Il portiere chiede un contratto importante, non è più giovanissimo e quindi in questo momento non è semplice trovare la quadra per il rinnovo. Ospina chiede tanto forte di alcune offerte molto ricche provenienti dal Messico, dall’Arabia Saudita, c’è stato anche un pour parler con il Real Madrid come vice Courtois. Quindi forte di queste proposte sta chiedendo uno stipendio molto molto elevato”.