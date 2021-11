Da Milano - Ospina, Il Napoli proporrà rinnovo fino al 2024 con opzione: due club di A su di lui

Il portiere del Napoli David Ospina ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Stando a quanto riferito da Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, la società azzurra è pronta ad iniziare la trattativa per l’estensione del contratto di Ospina. Molti club (Lazio e Juventus in particolare) monitorano la situazione. Gli azzurri proporranno un rinnovo fino al 2024 con opzione per un'altra stagione.