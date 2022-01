Da Milano - Ospina, offerta faraonica dall'Arabia. Ginter chiede troppo per il Napoli

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Interesse del Real Madrid per Ospina reale? Ci sono tanti abboccamenti, mi risulta che gli sia arrivata anche una ricchissima offerta dall’Arabia Saudita. E’ ancora relativamente giovane e può fare altri tre-quattro anni ad alti livelli, il Napoli nelle prossime settimana vedrà se si riuscirà ad arrivare ad un’intesa per il rinnovo.

Tuanzebe può restare al Napoli a giugno? Ci sarà una corsia privilegiata, poi dipenderà dal ragazzo se farà molto bene. Juan Jesus sta facendo grandi cose in maglia azzurra e per l’inglese non sarà facile conquistare la maglia da titolare.

Il Napoli farà altro a gennaio? Il Napoli aveva un buco in difesa e lo ha colmato con Tuanzebe. Non escludo un colpo last minute per quello che concerne il terzino sinistro, ma solo qualora si presentasse una occasione imperdibile.

Ginter del Borussia? L’agente ha parlato con tante squadre tra queste anche il Napoli, ma il giocatore chiede 4-5 anni a cifre importanti”.