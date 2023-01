Da Milano - Ounahi si è promesso al Napoli, ma l’Angers gioca al rialzo: la situazione

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e fatto il punto su Azzedine Ounahi

In questo momento il marocchino si è promesso al Napoli, ma il club azzurro non vuole fare follie. Ragiona su uno stipendio di 1,5-2 milioni, non oltre e soprattutto non vorrebbe andare oltre i 15-16 milioni per il costo del cartellino”.