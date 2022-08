Da Milano - Ounas non rientra nei piani e andrà via: c’è l’interesse di una neopromossa

Adam Ounas non è nei piani del Napoli e lascerà il club azzurro in questa finestra estiva di calciomercato. Il neopromosso Lecce ha mostrato interesse per l'esterno algerino. A riferirlo su Twitter è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale.

Adam #Ounas is not in #Napoli’s plans and he will leave in the summer #transfers window: #Lecce have shown interest in the winger