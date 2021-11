Da Milano - Ounas, pronto il rinnovo: si lavora per lungo accordo, i dettagli

Adam Ounas aveva il contratto in scadenza nel 2022 e prima dell'inizio della nuova stagione lo ha prolungato di un'altra stagione. Ora, dopo l'ottimo impatto, il Napoli vorrebbe ulteriormente estenderlo. Il giornalista Nicolò Schira esperto di mercato spiega che le parti sono a lavoro per trovare un nuovo accordo fino al 2026. Un modo per blindare l'algerino.