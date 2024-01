Da Milano - Palladino vuole una big a giugno: ci pensa anche la Roma

Il giornalista Nicolò Schira scrive sui socialIl Napoli valuta anche Palladino come nuovo allenatore in vista della prossima stagione

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli valuta anche Palladino come nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Il tecnico del Monza sta facendo molto bene e nell'ultimo turno ha pareggiato 0-0 al Maradona. Ma cominciano ad essere diversi i club a lui interessati.

Il giornalista Nicolò Schira scrive a tal proposito sui social: "La Roma apprezza Raffaele Palladino come possibile nuovo allenatore per la prossima stagione. Il suo contratto con il Monza scade a giugno e il giovane allenatore (compirà 40 anni ad aprile) temporeggia per prolungare perché aspetta la chiamata di un top club".