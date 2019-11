Da Milano - Panico (sfumato) per il post di Ibra: anche il Napoli in attesa

Il post social di Zlatan Ibrahimovic sull'Hammarby ha creato il panico tra i suoi corteggiatori. In realtà, pare che lo svedese sia in procinto di stringere un accordo commerciale, magari diventando in futuro anche un dirigente. L'edizione odierna del Corriere della Sera fa sapere restano in attesa di notizie il Bologna, il Napoli, il Flamengo e soprattutto il Milan. Dalla sede rossonera non nascondono il fastidio per i tempi dilatati della risposta dell’attaccante.