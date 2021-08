Da Milano - Parma pronto a soddisfare il Napoli: si avvicina Tutino, le cifre

Dal Napoli alla Serie B, stavolta a titolo definitivo. Gennaro Tutino si avvicina al Parma, stando a quanto riferito dall'esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira. L'attaccante classe '96 ha già un accordo con il club ducale, pronto a rilanciare e a soddisfare la richiesta del Napoli: dopo il 'no' all'offerta da 5,5 milioni, i gialloblù si sono convinti e adesso dovrebbero arrivare ai 7,5 milioni che pretende la società partenopea per cedere il suo calciatore.

#Parma pushing to close Gennaro #Tutino from #Napoli on a permanent deal. Agreed personal terms for a contract until 2025 with the forward. Parma (rejected the first bid by €5,5M) is set to offer €7,5M to Napoli to finalize the deal. #transfers https://t.co/Emz3dmNbQr