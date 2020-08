Da Milano - Per Gabriel l'Arsenal offre più del Napoli: i dettagli

Il giornalista Nicolò Schira, tramite Twitter ha fornito aggiornamenti sul futuro di Gabriel Magalhães, difensore centrale brasiliano del Lille: "L'Arsenal è in trattativa per Gabriel. Il club transalpino ha un accordo con il Napoli per il brasiliano, sarà il sostituto di Koulibaly se andrà via, ma l'offerta dei Gunners è superiore a quella del club azzurro. Infatti i londinesi hanno offerto per il centrale 25 milioni + 3 di bonus, l'offerta del Napoli è invece di 22 milioni di euro + 3 di bonus".

#Arsenal are in talks for #GabrielMagalhaes: #Lille have an agreement with #Napoli (they are interested in him, if #Koulibaly leaves), but the bid of #Gunners (€25M + €3M as add-ons) is higher than Napoli (€22M + 3). #transfers #AFC #LOSC