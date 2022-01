Da Milano - Per il dopo Insigne piace il ’99 Sinisterra: previsti contatti per capire fattibilità dell'affare

Lorenzo Insigne lascerà il Napoli a fine anno per approdare al Toronto Fc. L’idea del club, come scrive Calciomercato.com, è quella di proseguire con la linea verde e il nome che sta suscitando particolare interesse per sostituire Insigne è quello di Luis Sinisterra, talento classe ’99 del Feyernord. Il colombiano ha già realizzato 14 reti in stagione tra campionato e Conference League. Nei prossimi giorni è previsto un contatto tra gli agenti del ragazzo e il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli per capire i costi e la fattibilità dell’operazione. La stellina è nel mirino anche del Sassuolo e di diversi club tra Premier League e Bundesliga.