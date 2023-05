Da Milano - Per il Napoli Osimhen non è sul mercato: andrà via in un solo caso

Il Napoli valuta 150 milioni Victor Osimhen, ma è pronto ad offrirgli il rinnovo di contratto se tale cifra non dovesse arrivare.

Il Napoli valuta 150 milioni Victor Osimhen, ma è pronto ad offrirgli il rinnovo di contratto se tale cifra non dovesse arrivare. A riportarlo è Nicolò Schira, esperto di mercato, sottolineando come per il club azzurro il centravanti nigeriano non è sul mercato. Dovrebbe essere il giocatore a esporsi e chiedere la cessione, altrimenti De Laurentiis sarebbe ben contento di tenerlo. In Premier League l'ex Lille piace molto: Manchester United e Chelsea su tutti. Occhio anche al PSG in Ligue 1.