Da Milano - Per l'eventuale post-Kim il Napoli guarda all'estero. A centrocampo piace Samardzic

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli segue Samardzic dallo scorso autunno, è un giovane che rappresenterebbe un colpo da Napoli perché in azzurro potrebbe fare il salto di qualità. Potrebbe arrivare al posto di Zielinski se quest'ultimo non dovesse trovare la quadra per il rinnovo. Bijol? I rapporti con l'Udinese sono ottimi, ma credo che per l'eventuale sostituzione di Kim il Napoli stia monitorando di più il mercato internazionale, proprio come fatto con Kim".