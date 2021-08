Da Milano - Petagna, l'agente sarà a Marassi: previsto incontro col Napoli

In serata potrebbe decidersi il futuro di Andrea Petagna. A riferire su Twitter le ultime sull'attaccante azzurro, è il giornalista Nicolò Schira: "L'agente Beppe Riso oggi sarà a Marassi per Genoa-Napoli. A fine gara previsto contatto con Napoli per decidere il futuro di Andrea Petagna, che ha richiesta della Sampdoria in prestito. Finora Spalletti non ha dato via libera alla partenza della punta".

