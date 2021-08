Da Milano - Petagna, la Samp lo vuole ma Spalletti non è convinto: deciderà ADL

Ieri Andrea Petagna potrebbe aver segnato l'ultimo gol in maglia azzurra. Le ultime sul futuro dell'attaccante del Napoli le riferisce il giornalista Nicolò Schira, tramite Twitter: "Situazione Petagna: stasera a cena la punta ha ribadito al suo agente il desiderio di giocare di più. La Sampdoria lo vuole, ma Spalletti non è convinto di privarsene. L'ultima parola spetta a De Laurentiis su cui è in pressing da stamattina Ferrero".

