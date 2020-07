Da Milano - Petagna non farà il 3°attaccante: probabile diventi un jolly per uno scambio

Ormai ci siamo, Victor Osimhen si appresta a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Manca solo il fatidico annuncio di patron Aurelio De Laurentiis per rendere il tutto ufficiale. Il portale Calciomercato.com, ha fatto un attento focus sulla questione dell'attacco azzurro, soffermandosi anche su Andrea Petagna, centravanti acquistato dal Napoli lo scorso gennaio e lasciato in prestito alla Spal fino alla fine della stagione: "Per l'attuale centravanti della Spal verranno fatte valutazioni più avanti (anche) in base al futuro di Milik. Difficile, ad ogni modo, pensare a lui come terzo attaccante: più facile un ruolo da jolly per uno scambio".