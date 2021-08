Da Milano - Petagna, Spalletti non vuole cederlo e il Napoli sta accontentando il tecnico: la situazione

Il destino in maglia azzurra di Andrea Petagna è ancora da definire, Le ultime sul futuro dell'attaccante del Napoli le riferisce il giornalista Nicolò Schira, tramite Twitter: “Come raccontavo ieri sera Luciano Spalletti non vuole privarsi di Andrea Petagna: il muro del tecnico di Certaldo non è stato sgretolato dalla Sampdoria, che offriva un prestito. Il Napoli sta accontentando il tecnico: nessuna fumata bianca a oggi come circolato in queste ore”