Da Milano - Pianificazione confermata! Natan domani a Villa Stuart per le visite

Pianificazione confermata! Natan domani sbarcherà in Italia per le visite mediche a Villa Stuart. Poi firmerà un contratto fino al 2028 (ingaggio da 1,2 milioni all'anno) e si unirà al Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. A riferirlo su Twitter è l'esperto di mercato Nicolò Schira.

Planning confirmed! #Natan will land tomorrow in Italy to have medicals at Villa Stuart. Then he will sign a contract until 2028 (€1,2M/year) and will join #Napoli at Castel di Sangro. #transfers https://t.co/iH0DxqdvPb