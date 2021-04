Da Milano - Pirlo può saltare subito se perde col Napoli: Allegri non rifiuterebbe la Juve

Andrea Pirlo sarebbe sempre meno saldo sulla panchina della Juventus: come riportato da Calciomercato.it, un k.o contro il Napoli nel recupero di mercoledi, fondamentale per la corsa ad un posto in Champions League, farebbe saltare il tecnico bresciano quasi certamente. A quel punto, Agnelli potrebbe richiamare Max Allegri per finire la stagione in corso, e ricominciare insieme un nuovo ciclo: l'ex tecnico bianconero, a quanto si apprende, non direbbe di no ad una nuova chiamata della Juventus.