Da Milano - Poco mercato per Demme: pesa l'ingaggio elevato, la situazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Demme vuole andare a giocare e quindi può lasciare Napoli, la Fiorentina può essere un'opzione solo in caso di addio di Amrabat. Ad oggi non ci sono molte pretendenti anche per l'ingaggio da 3,3 milioni, può nascere qualcosa dopo il 20 agosto".