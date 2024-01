Da Milano - Politano ha deciso di restare nonostante rilancio Al Shabab: rinnovo entro 72 ore

E’ attesa nelle prossime 72 ore la firma di Matteo Politano sul prolungamento di contratto con il Napoli. A riferirlo su X è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato de Il Giornale: “Accordo fino al 2027 (3,4 milioni all’anno). Dopo la partita contro la Fiorentina l’Al Shabab ha aumentato la propria offerta per un ingaggio complessivo di 24 milioni in 3 anni, ma l'esterno ha deciso di restare”.

🚨 Excl. - Expected in the next 72 hours Matteo #Politano’s signing on the contract extension with #Napoli. until 2027 (3,4M/year). After the game against Fiorentina #AlShabab increased their bid for a total salary of 24M in 3 years, but the winger has decided to stay. #transfers https://t.co/hXOtwXIH9h