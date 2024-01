Da Milano - Politano ha fretta, c'è l'Arabia: vuole risposta da ADL prima della Supercoppa

Adesso l'esterno offensivo azzurro ha fretta e vuole che una scelta definitiva venga fatta entro le prossime due settimane, prima della Supercoppa italiana.

Matteo Politano tra il rinnovo con il Napoli e l'offerta proveniente dall'Arabia Saudita. Adesso l'esterno offensivo azzurro ha fretta e vuole che una scelta definitiva venga fatta entro le prossime due settimane, prima della Supercoppa italiana. A scriverlo su Twitter/X è l'esperto di mercato de Il Giornale Nicolò Schira:

"L'Al Shabab spinge per acquistare Matteo Politano e attende una risposta dal Napoli all'offerta avanzata (12 milioni di euro) entro la prossima settimana. Il Napoli ha anche aperto le discussione per un rinnovo di contratto fino al 2027: l'ala chiede al Napoli di prendere una decisione definitiva per la Final Four di Supercoppa".