Da Milano - Politano, il futuro si deciderà in Arabia: non c'è accordo totale per il rinnovo

Il futuro di Matteo Politano si deciderà la prossima settimana in Arabia Saudita, dove il suo agente incontrerà il presidente De Laurentiis. A riferirlo su X è il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: “Il Napoli ha offerto il prolungamento del contratto fino al 2027 (2,8 milioni di euro/anno), come rivelato la scorsa settimana, ma al momento non c'è un accordo totale. Al Shahab alla finestra”.

The future of Matteo #Politano will be decided next week in Saudi Arabia, where his agent’ll meet President DeLaurentiis. #Napoli offered the contract extension until 2027 (€2,8M/year) as revealed last week, but there is no total agreement, as of now. #AlShahab are at the window https://t.co/hXOtwXI9jJ