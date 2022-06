Da Milano - Politano può ritrovare Gattuso: Rino lo vuole con sé al Valencia

Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli o quantomeno questo è quello che sussurra radiomercato in questi giorni.

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano potrebbe lasciare il Napoli o quantomeno questo è quello che sussurra radiomercato in questi giorni. Stando a quanto riferito dall'esperto de Il Giornale Nicolò Schira, l'esterno azzurro è finito nella lista dei desideri di Rino Gattuso, prossimo allenatore del Valencia. Contatti avviati, colloqui aperti. Chissà che l'ex Inter non sbarchi in Spagna insieme al suo ex allenatore.