Da Milano - Politano-Valencia, la pista è calda: occhio anche alla Fiorentina

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato: “Per quanto riguarda Politano, è calda la pista Valencia, occhio, tuttavia, anche alla possibilità Fiorentina. Per il Milan non è una priorità, ha anche riscattato Messias dal Crotone, non ci sono stati dei contatti ufficiali con il Napoli”.