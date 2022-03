Da Milano - Post-Insigne, il Napoli monitora il '99 del Feyenoord Sinisterra

Il Napoli è già impegnato sul mercato per trovare il sostituto di Lorenzo Insigne per la prossima stagione.

Il Napoli è già impegnato sul mercato per trovare il sostituto di Lorenzo Insigne per la prossima stagione. Tra i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli c'è Luis Fernando Sinisterra, classe '99 in forza al Feyenoord. Sul colombiano c'è anche il Sassuolo. A riferirlo è Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, su Twitter.