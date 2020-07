Da Milano - Pres. Lille uomo di finanza avventuroso, difficoltà per la sua politica di mercato

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pippo Russo, giornalista di calciomercato.com, che ha posto l'attenzione sul presidente del Lille: “Lopez, presidente del Lille, è un uomo di finanza molto avventuroso. Ha fatto grossi soldi vendendo SKYPE, è entrato in Formula 1, poi ha scoperto la passione per il calcio in associazione con un ex dirigente del Barcellona. I due hanno istituito un fondo acquisendo i diritti di alcuni giocatori. A partire da qui ha avviato una politica di calciomercato che l'ha messo in posizione di grande difficoltà finanziaria".