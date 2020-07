Da Milano: "Pressing dell'Everton per Allan. Sul brasiliano anche l'Atletico"

Il Napoli sa che a fine stagione potrebbe cedere Allan e sono già diversi i club interessati al calciatore brasiliano. Nicolò Schira, giornalista, esperto di mercato, fa sapere che è continuo il pressing dell'Everton dove Allan ritroverebbe Ancelotti, suo vecchio allenatore, ma pensa all'ex Udinese anche l'Atletico Madrid, che ha chiesto informazioni.

Talks continue between #Everton and #Napoli for the brazilian midfielder #Allan. He is the first choice for #Toffees manager Carlo #Ancelotti. Also #AtleticoMadrid have asked info for Allan in the last days. #transfers #EFC