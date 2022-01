Da Milano - Presto incontro con l'agente di Koulibaly: ipotesi rinnovo e fascia da capitano

Kalidou Koulibaly ancora nel Napoli anche dopo l'attuale scadenza di contratto. E' una previsione fatta dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira: "Programmato un incontro tra Napoli e l'agente Fali Ramadani nei prossimi giorni per discutere del futuro di Kalidou Koulibaly e Kevin Malcuit. Il difensore centrale potrebbe prolungare il contratto fino al 2025 e diventare il prossimo capitano".

Scheduled a meeting between #Napoli and the agent Fali #Ramadani in the next days to discuss the future of Kalidou #Koulibaly and Kevin #Malcuit. The centre-back could extend his contract until 2025 and become the next captain, while the right fullback could leave as a free agent