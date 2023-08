Da Milano - Pronto il rinnovo di Zielinski: guadagnerà 5 volte meno rispetto all'Arabia

Il Napoli è pronto a completare l'estensione del contratto di Piotr Zielinski fino al 2027 (3mln di euro + bonus all'anno). Il polacco guadagnerà cinque volte meno di quanto avrebbe guadagnato a Ah-Ahli in Arabia Saudita. A riferirlo su Twitter è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, che chiosa: "Secondo il centrocampista polacco i soldi non fanno la felicità...".

#Napoli are ready to complete Piotr #Zielinski’s contract extension until 2027 (€3M/year + bonuses). He will earn five times less than he would have earned at #AhAhli in Saudi Arabia. According the polish midfielder money doesn’t make happiness… #transfers https://t.co/iJyA3TwNAx