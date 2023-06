Da Milano - Proposto Ibanez (che piace a Garcia), ma la Roma spara altissimo: le cifre

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa sostituire Kim Min-jae e agli azzurri è stato proposto anche Roger Ibanez della Roma.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore centrale che possa sostituire Kim Min-jae e agli azzurri è stato proposto anche Roger Ibanez della Roma. Lo fa sapere Calciomercato.it, secondo cui la valutazione fatta dai capitolini è però ritenuta eccessiva: 35 milioni di euro. Il giocatore piace a Rudi Garcia, pertanto è da considerare in lista, anche se al momento non c'è trattativa tra i due club. Un'operazione che potrebbe aprirsi nelle prossime settimane se il Napoli non avrà trovato un altro centrale e se alla Roma non saranno arrivate altre offerte.