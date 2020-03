Da Milano - Psg-Koulibaly, contatti telefonici continui: l'agente ha già incontrato il club

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: “L'agente di Koulibaly ha avuto un incontro il dirigente del PSG interessato anche a Pjanic. A Napoli guadagna 6 milioni netti, ne andrebbe a guadagnare circa 10 milioni in Francia. Bisognerà però capire le ripercussioni del virus, ma dal punto di vista tecnico c'è grande gradimento da parte del club che vede anche in uscita Thiago Silva. I contatti, partiti tempo fa, continuano anche se più lentamente per vie telefoniche. Milik è un discorso diverso, siamo ancora un po' nell'aria dei sondaggi, l'arrivo di Petagna - se funzionerà da pedina per il mercato o meno - il rinnovo di Mertens, mettono il polacco verso l'uscita. Non è un mistero che il Napoli ha sondato il terreno per Jovic e non è un mistero che Milik non ha parlato col club di rinnovo. I calciatori polacchi sono molto attenzionato dal calcio tedesco, lo Shalke 04 potrebbe essere la destinazione. Il Tottenham cerca una punta, ma bisogna capire se resterà o meno Kane, se dovesse restare cercheranno un suo supporto. Sulle voci spagnole non ho conferme".